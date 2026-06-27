Белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали белорусам об особом питьевом режиме в жару.
Эпидемиологи подчеркнули, что в жару следует строго соблюдать питьевой режим. Взрослый человек в течение суток должен выпивать не менее 2 — 2,5 литров воды.
— В качестве питья в жару лучше всего выбирать чай, негазированную минеральную воду, морсы, кисломолочные напитки с пониженным содержанием жира, отвары из сухофруктов, витаминизированные напитки, — рассказали специалисты.
А вот пить в жаркие дни сладкую газировку и энергетики, употреблять алкоголь эпидемиологи не рекомендуют.
Но также в центре обратили внимание, что люди, которые страдают заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы, не должны допускать резкого увеличения объема выпиваемой жидкости. Такой категории людей пить следует дробно, небольшими порциями, строго следовать рекомендациям своего врача.
И также эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару.
Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.