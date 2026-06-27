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В Красноярском крае во время преследования погиб пассажир мотоцикла

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с мотоциклистом в Рыбинском муниципальном округе.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 26 июня в Рыбинском муниципальном округе на 32 м километре трассы Заозерный — Агинское произошла смертельная авария. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, два мотоциклиста проигнорировали требование инспекторов об остановке и попытались скрыться.

Во время преследования 18 летний водитель-бесправник одного из транспортных средств не справился с управлением и перевернулся. В результате его пассажир без мотошлема скончался на месте.

Водителя, который также не пользовался защитной экипировкой, увезли в больницу. На него завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».