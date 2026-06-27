Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня, сообщают «Известия» со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Отмечается, что рейды проведут в нескольких регионах, в том числе в Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской и Рязанской областях. Цель проверки — выявление нетрезвых водителей.
«Настоятельно просим граждан, ставших свидетелями, как человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге, сообщить об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.
В Госавтоинспекции вновь акцентировали внимание на том, что садиться за руль в состоянии опьянения или отказываться от медицинского освидетельствования — это не только безответственно, но и чревато серьезными последствиями. За такие нарушения водителя лишат прав на срок от полутора до двух лет, и он будет обязан выплатить крупный штраф. Более того, в определенных ситуациях эти действия могут стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее во дворах и в жилых зонах, где поведение детей чаще всего непредсказуемо. Родителям в летний период следует контролировать и пресекать попытки подростков сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, категорически запретив управление без соответствующего права на это и навыков вождения. Аналогичный призыв адресован владельцам питбайков и кроссовых мотоциклов, которые являются спортивным инвентарем и могут использоваться только на специализированных трассах для занятий мотоспортом. На обычных дорогах, а также в населенных пунктах передвижение с их помощью категорически запрещено.