Водителей предупредили о массовых проверках на дорогах

Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательнее во дворах и в жилых зонах, где поведение детей чаще всего непредсказуемо. Родителям в летний период следует контролировать и пресекать попытки подростков сесть за руль, а также исключить для них возможность доступа к ключам автомобилей, мопедов и мотоциклов, категорически запретив управление без соответствующего права на это и навыков вождения. Аналогичный призыв адресован владельцам питбайков и кроссовых мотоциклов, которые являются спортивным инвентарем и могут использоваться только на специализированных трассах для занятий мотоспортом. На обычных дорогах, а также в населенных пунктах передвижение с их помощью категорически запрещено.