Преподаватели оценили учебник для вузов «История России» на четыре балла

ТЮМЕНЬ, 27 июн — РИА Новости. Преподаватели истории на неисторических направлениях подготовки оценили новый учебник «История России» для вузов на 4 балла из 5, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
«Мы провели опрос преподавателей истории на неисторических направлениях подготовки. Полученные результаты свидетельствуют, что новый учебник “История России” используют более 80 респондентов, его оценка сообществом — 4 балла из 5», — сказал Фальков на V Национальном форуме преподавателей истории.
Он отметил, что еще есть куда идти и совершенствоваться.
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