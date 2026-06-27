Спасенная волгоградцами львица стала мамой троих котят

— В ее жизни это первый случай, когда котят не забирают сразу же после их рождения. В прежних условиях малышей намеренно отнимали у матери максимально быстро, чтобы они оставались практически ручными, — объясняет руководитель зооцентра. — К тому же, от возраста львенка напрямую зависит его стоимость — чем меньше, тем дороже. Сейчас мама поистине счастлива: она настолько заботлива и внимательна, что ходит за своими крохами буквально след в след. Мы даже решили не тревожить семейство, определяя пол котят. Кто именно стал новым членом прайда, мы узнаем, когда придет время плановой вакцинации.