Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спасенная волгоградцами львица стала мамой троих котят

Одна из спасенных волгоградскими волонтерами львиц стала мамой троих очаровательных котят. Впервые не.

Одна из спасенных волгоградскими волонтерами львиц стала мамой троих очаровательных котят. Впервые не потеряв своих малышей в первые же дни после родов, хищница испытывает самые приятные и радостные чувства от нового статуса.

Пятерку львов из частного зоопарка в Дербенте волгоградским зооволонтерам и их коллегам из Дагестана пришлось выручать едва ли не с боем. После осмотра животных специалисты сразу же поняли, почему бывшие владельцы так отчаянно не хотели их терять.

— Оказалось, что в положении были все три привезенные из Дербента львицы, — рассказывает директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова. — То есть, по самым скромным расчетам, прежние владельцы хищников потеряли как минимум три миллиона на продаже котят — именно с этим мы связываем их стойкое нежелание отдавать животных.

После переезда в Волгоград животных в интересном положении осмотрели специалисты Московского зоопарка. Двух самок на малых сроках беременности ветеринары успели стерилизовать. А вот одной из них подобная процедура могла грозить гибелью.

— У нас довольно принципиальная позиция в плане рождения новых постояльцев — мы стараемся не плодить невольников. Но в этом случае произошло то, что произошло: львица родила троих малышей, — продолжает Анжела Макарова. — По правде говоря, для меня было шоком, что наш центр пополнился 5 львами. А теперь их стало восемь (Смеется — Прим.ред) Сейчас у нас есть два варианта — либо мы оставим весь прайд себе, либо со временем передадим их в ответственные руки. Но пока этот вопрос остается открытым.

Пока сотрудники зооцентра думают о будущем, счастливое семейство наслаждается настоящим. Новоиспеченная мама, впервые сумевшая проявить себя в новом статусе, буквально не отходит от своих малышей, оберегая их от любой опасности.

— В ее жизни это первый случай, когда котят не забирают сразу же после их рождения. В прежних условиях малышей намеренно отнимали у матери максимально быстро, чтобы они оставались практически ручными, — объясняет руководитель зооцентра. — К тому же, от возраста львенка напрямую зависит его стоимость — чем меньше, тем дороже. Сейчас мама поистине счастлива: она настолько заботлива и внимательна, что ходит за своими крохами буквально след в след. Мы даже решили не тревожить семейство, определяя пол котят. Кто именно стал новым членом прайда, мы узнаем, когда придет время плановой вакцинации.

Новый дом пятерка львов обрела в Волгоградской области этой весной. Оказавшись в просторных вольерах, они не сразу привыкли к так отличающимся от прежних условиям жизни и буквально целыми днями грелись на солнце.

Фото зооцентра «Дино».

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше