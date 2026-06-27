Спасенная волгоградцами львица стала мамой троих котят

Одна из спасенных волгоградскими волонтерами львиц стала мамой троих очаровательных котят. Впервые не потеряв своих малышей в первые же дни после родов, хищница испытывает самые приятные и радостные чувства от нового статуса.
Пятерку львов из частного зоопарка в Дербенте волгоградским зооволонтерам и их коллегам из Дагестана пришлось выручать едва ли не с боем. После осмотра животных специалисты сразу же поняли, почему бывшие владельцы так отчаянно не хотели их терять.
— Оказалось, что в положении были все три привезенные из Дербента львицы, — рассказывает директор зооцентра «Дино» Анжела Макарова. — То есть, по самым скромным расчетам, прежние владельцы хищников потеряли как минимум три миллиона на продаже котят — именно с этим мы связываем их стойкое нежелание отдавать животных.
После переезда в Волгоград животных в интересном положении осмотрели специалисты Московского зоопарка. Двух самок на малых сроках беременности ветеринары успели стерилизовать. А вот одной из них подобная процедура могла грозить гибелью.
— У нас довольно принципиальная позиция в плане рождения новых постояльцев — мы стараемся не плодить невольников. Но в этом случае произошло то, что произошло: львица родила троих малышей, — продолжает Анжела Макарова. — По правде говоря, для меня было шоком, что наш центр пополнился 5 львами. А теперь их стало восемь (Смеется — Прим.ред) Сейчас у нас есть два варианта — либо мы оставим весь прайд себе, либо со временем передадим их в ответственные руки. Но пока этот вопрос остается открытым.
Пока сотрудники зооцентра думают о будущем, счастливое семейство наслаждается настоящим. Новоиспеченная мама, впервые сумевшая проявить себя в новом статусе, буквально не отходит от своих малышей, оберегая их от любой опасности.
— В ее жизни это первый случай, когда котят не забирают сразу же после их рождения. В прежних условиях малышей намеренно отнимали у матери максимально быстро, чтобы они оставались практически ручными, — объясняет руководитель зооцентра. — К тому же, от возраста львенка напрямую зависит его стоимость — чем меньше, тем дороже. Сейчас мама поистине счастлива: она настолько заботлива и внимательна, что ходит за своими крохами буквально след в след. Мы даже решили не тревожить семейство, определяя пол котят. Кто именно стал новым членом прайда, мы узнаем, когда придет время плановой вакцинации.
Новый дом пятерка львов обрела в Волгоградской области этой весной. Оказавшись в просторных вольерах, они не сразу привыкли к так отличающимся от прежних условиям жизни и буквально целыми днями грелись на солнце.
Фото зооцентра «Дино».