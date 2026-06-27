Информационно-выставочный центр музея «Самбекские высоты» был поврежден при атаке БПЛА

В результате атаки беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты» днем 27 июня пострадало основное здание военно-исторического музея, где расположен информационно-выставочный центр. Об этом сообщил губернатор в своих соцсетях.
Известно, что сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.
Также пострадали 12 человек. Десять из них госпитализированы, двое отказались от госпитализации. На месте продолжают работать экстренные службы.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше