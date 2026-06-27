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В центре и на севере Москвы 28 июня могут возникнуть ограничения движения

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Столичный департамент транспорта предупредил жителей города о возможных локальных ограничениях движения в Центральном и Северном административных округах в воскресенье. Москвичам советуют воспользоваться метро для поездок в эти районы.

Источник: Аргументы и факты

«Завтра в ЦАО и САО возможны временные локальные ограничения движения. По возможности используйте метро для поездок в районы перекрытий», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

Москвичам, которые будут использовать для передвижения по городу автомобиль, рекомендуют заранее проложить маршрут с готовностью его скорректировать и заложить дополнительное время на дорогу. «По возможности перенесите поездку на другой день, если она не срочная», — советуют в департаменте.