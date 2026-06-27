В центре и на севере Москвы 28 июня могут возникнуть ограничения движения

Москвичам, которые будут использовать для передвижения по городу автомобиль, рекомендуют заранее проложить маршрут с готовностью его скорректировать и заложить дополнительное время на дорогу. «По возможности перенесите поездку на другой день, если она не срочная», — советуют в департаменте.