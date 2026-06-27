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СК возбудил дело после удара БПЛА по музею в Ростовской области

СК возбудил дело о теракте после удара БПЛА по музею в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на музей «Самбекские высоты» в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России.

В субботу губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, 12 человек, по уточненной информации, пострадали.

«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункты “а”, “в” части 2 статьи 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны “Самбекские высоты”, — говорится в сообщении СК в канале на платформе “Макс”.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

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