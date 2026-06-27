Более 4,4 тысячи нижегородцев пострадали от укусов клещей с начала сезона

Наибольшее число обращений зафиксировано в Боре, Дзержинске, Павловском и Ветлужском муниципальных округах, а также в Автозаводском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода. При этом чаще всего жители сталкиваются с клещами вовсе не в лесу: около 36% укусов произошло на придомовых территориях и садовых участках. Еще 16% случаев зарегистрированы в лесах, а 10,5% — в парках и скверах.