У побережья Калининградской области вода в ближайшие дни прогреется до +23

Одновременно с повышением температуры усилилось «цветение воды». По словам синоптиков, это связано с активным развитием цианобактерий и сине‑зелёных водорослей. Сейчас «цветение» наблюдается почти вдоль всего побережья, и в ближайшие дни его концентрация, вероятно, будет расти.