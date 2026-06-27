В Подмосковье два человека погибли, шестеро госпитализированы из-за отравления

По данным kp.ru, звонившая не сообщила о каких-либо подробностях происшествия. Она лишь сказала, что всем восьмерым гостям в доме стало плохо. Первая бригада реанимации, когда приехала на вызов, «застала жуткую картину» и решила вызвать не только дополнительные бригады, но и сотрудников полиции.