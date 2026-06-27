По факту атаки на «Самбекские высоты» СКР возбудил уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с атакой вооруженных формирований Украины на гражданские объекты в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР. Здесь уточнили, что военные следственные органы возбудили уголовное дело о террористическом акте (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в связи с атакой ВСУ на народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».
«По данным следствия, 27 июня 2026 года в дневное время вооруженные формирования Украины с помощью беспилотного летательного аппарата прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где находились посетители. В результате преступных действий имеются пострадавшие, их количество уточняется», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате воздушной атаки по музею «Самбекские высоты» 11 человек получили ранения и были доставлены в больницу.