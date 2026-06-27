В Москве электросуда 2-го маршрута будут временно пропускать остановку «Кленовый бульвар»

«Электросуда 2-го маршрута регулярного речного электротранспорта временно следуют без остановки на причале “Кленовый бульвар”, — говорится в сообщении.
Москвичам рекомендуют пользоваться причалом «Московская верфь».
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Электросуда 2-го маршрута столичного речного электротранспорта временно не будут делать остановку на причале «Кленовый бульвар». Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«Электросуда 2-го маршрута регулярного речного электротранспорта временно следуют без остановки на причале “Кленовый бульвар”, — говорится в сообщении.
Москвичам рекомендуют пользоваться причалом «Московская верфь».