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В Москве электросуда 2-го маршрута будут временно пропускать остановку «Кленовый бульвар»

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Электросуда 2-го маршрута столичного речного электротранспорта временно не будут делать остановку на причале «Кленовый бульвар». Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Электросуда 2-го маршрута регулярного речного электротранспорта временно следуют без остановки на причале “Кленовый бульвар”, — говорится в сообщении.

Москвичам рекомендуют пользоваться причалом «Московская верфь».