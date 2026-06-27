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Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на музей «Самбекские высоты» актом цинизма

Юрий Слюсарь прокомментировал атаку БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал в своих соцсетях атаку беспилотников на музейный комплекс «Самбекские высоты».

По его словам, удар по народному мемориалу — акт особого цинизма со стороны ВСУ.

— Враг ударил по самому ценному — по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году, — сказано в сообщении.

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 12 человек. Десять из них госпитализированы, двое отказались от помощи. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Удар пришелся по основному зданию музея, где находится информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.

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