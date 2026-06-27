Губернатор Юрий Слюсарь назвал атаку на музей «Самбекские высоты» актом цинизма

По уточненным данным, в результате атаки пострадали 12 человек. Десять из них госпитализированы, двое отказались от помощи. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Удар пришелся по основному зданию музея, где находится информационно-выставочный центр. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала.