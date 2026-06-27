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Достучаться до управкомпании волгоградцы могут в приложении «Госуслуги. Дом»

Сервисом пользуются уже более 236 тысяч жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области 236 тысяч жителей скачали себе приложение «Госуслуги. Дом» и решают все вопросы по квартире там. Сервис, работающий на базе ГИС ЖКХ, позволяет достучаться до управляющей компании, пожаловаться на ее работу чиновникам, передать показания счетчиков и даже вызвать коммунальные службы. Как сообщает администрация региона, приложение популярно не только у жителей Волгограда, но и у волжан и камышан, где десятки тысяч человек зарегистрировались и решают свои коммунальные вопросы привычным способом — через сообщения в телефоне.

— Часть функций приложения доступна в чате национального мессенджера МАХ: для этого необходимо открыть домовой чат, перейти в чат-бот «Госуслуги Дом» и можно управлять жильем в режиме одного окна, — рассказали подробности в областном комитете ЖКХ. Кстати, регистрация доступна не только собственникам жилья, но и арендаторам, включая всю их семью.

Также с помощью сервиса можно посмотреть сроки капремонта на конкретном доме и оплатить за коммуналку. Проверить его удобства можно, скачав приложение в магазине на вашем смартфоне.