Достучаться до управкомпании волгоградцы могут в приложении «Госуслуги. Дом»

В Волгоградской области 236 тысяч жителей скачали себе приложение «Госуслуги. Дом» и решают все вопросы по квартире там. Сервис, работающий на базе ГИС ЖКХ, позволяет достучаться до управляющей компании, пожаловаться на ее работу чиновникам, передать показания счетчиков и даже вызвать коммунальные службы. Как сообщает администрация региона, приложение популярно не только у жителей Волгограда, но и у волжан и камышан, где десятки тысяч человек зарегистрировались и решают свои коммунальные вопросы привычным способом — через сообщения в телефоне.