Премьера спектакля «Мертвые души» состоится 4 июля в Хабаровском ТЮЗе (14+)

В завершение 81-го сезона Театр юного зрителя покажет премьеру спектакля по поэме Николая Гоголя. Показ состоится 4 июля. Зрителей приглашают на современное прочтение классической сатиры «Это не классическая “школьная” постановка. Мы превратили поэму Гоголя в глубокую историю о каждом из нас. В мире, где реальность переплетается с фантазией, Чичиков отправляется в путешествие не только за душами, но и вглубь собственного прошлого. Это честный разговор о наследстве, выборе и о том, что на самом деле делает человека живым», — рассказали в театре. Спектакль соединяет гоголевскую сатиру, поэзию и современный театральный язык. Пространство сцены превращается в мир воспоминаний, где реальность переплетается с фантазией, а знакомые персонажи классической литературы обретают новое звучание.