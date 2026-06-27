Волгоградцев проверяют на прочность мощные аллергены

Еще в начале мая горожане схватились за платки и антигистаминные препараты, безо всяких календарей узнавая о начале пыления березы. К концу июня этот мощный аллерген сошел на нет, уступив место злаковым травам и сорнякам. Судя по карте «Яндекса», травы вмешались в планы жителей как самого Волгограда, так и районов области — в эти дни регион находится в зоне высокой активности аллергенов.