Пятеро курян вернулись из украинского плена

Среди освобожденных трое мужчин из Кореневского района и одна женщина из Суджи, а также мирный житель, который пытался вывезти родственника из Суджанского района. «Все наши жители попали в плен в 2024-м, и долгое время мы не знали об их местонахождении. Украинская сторона умалчивала о том, что они находятся на их территории. Ранее заявлялось, что больше наших жителей на Украине нет, но это оказалось не так», — рассказал господин Хинштейн.