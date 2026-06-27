В Петербург прибыл Поезд памяти

Культурно-образовательный проект «Поезд памяти» осуществляется ежегодно с 2022 года. Инициатива его создания принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания РФ и Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь. Президенты обеих стран её поддержали. В рамках проекта подростки 15−17 лет имеют возможность посетить места, связанные с историей Великой Отечественной войны, а также познакомиться с культурой разных народов. По уже сложившейся традиции, проект стартовал официально в городе-герое Бресте 21 июня. В течение двух недель он пройдёт по разным городам в России и Белоруссии.