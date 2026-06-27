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В Петербург прибыл Поезд памяти

В рамках проекта подростки 15−17 лет имеют возможность посетить места, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Источник: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербург 27 июня прибыл Поезд памяти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Культурно-образовательный проект «Поезд памяти» осуществляется ежегодно с 2022 года. Инициатива его создания принадлежит Совету Федерации Федерального Собрания РФ и Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь. Президенты обеих стран её поддержали. В рамках проекта подростки 15−17 лет имеют возможность посетить места, связанные с историей Великой Отечественной войны, а также познакомиться с культурой разных народов. По уже сложившейся традиции, проект стартовал официально в городе-герое Бресте 21 июня. В течение двух недель он пройдёт по разным городам в России и Белоруссии.

Поезд прибыл на вокзал в Новом Петергофе. На торжественной церемонии член комитета Совета Федерации по международным делам Иван Новиков поздравил собравшихся с Днём молодёжи. И отметил, что взрослые смотрят, как молодёжь учится, в том числе и любить Родину, познаёт историю. И возлагают на них большие надежды.

Потому что именно вы станете большими руководителями, дипломатами, защитниками, будете вести промышленность за собой. Именно вы, возможно, в далёком будущем сможете созидать, в том числе благодаря международной дружбе между нашими странами.

сказал Новиков
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