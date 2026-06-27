«Веселит заказ за тысячу рублей по Куршской косе покататься»: гиды рассказали, на чём экономят туристы и на что не скупятся

Президент Калининградской гильдии туризма Ирина Орлова поделилась ощущениями от старта сезона: "Майские дни были активными, в июне традиционно идёт спад: дети школу заканчивают, экзамены. В любом случае июль-август — самые востребованные и продуктивные месяцы. Работа есть, но ощутимо меньше. Нет такой потребности, как года три назад, когда в самый пик заявки падали каждые 15 минут — не найти было свободного профессионала. Сейчас предложение висит в чате от силы минуты-две и сразу отдаётся. В Калининградской области избыток предложений, а все эти два миллиона ожидаемых гостей вовсе не факт, что поедут куда-то на индивидуальные или групповые экскурсии.