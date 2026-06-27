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В Перми на озере утонул мужчина

Сегодня днем сотрудники МКУ «Пермская городская служба спасения» извлекли тело мужчины из озера Чукаевское в Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня днем сотрудники МКУ «Пермская городская служба спасения» извлекли тело мужчины из озера Чукаевское в Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, личность погибшего уже установлена. На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что с начала купального сезона в Прикамье было зарегистрировано не менее 13 происшествий на воде. Шесть из их участников погибли, в частности двое — утонули во время майских праздников. Девять человек, в том числе одного ребенка, удалось спасти.