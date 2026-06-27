Экс-волгоградка Ляйсан Утяшева рассказала о ритуале перед днём рождения

В прошлом — известная гимнастка, а ныне — популярная телеведущая Ляйсан Утяшева раскрыла свой секрет: перед каждым днём рождения — а он у неё 28 июня — она проводит специальный ритуал, после которого жить и дышать становится легче.
Воспитанница волгоградской гимнастической школы поделилась: каждый год в канун радостного события она устраивает расхламление.
«Каждый раз удивляюсь, сколько вещей мы храним просто по привычке. Если я не пользовалась этим год или два, действительно ли это мне нужно?» — пишет она в соцсетях.
По мнению экс-спортсменки, всё в жизни должно находиться в движении. Часть вещей можно продать, часть подарить, часть отдать на благотворительность, часть передать тому, кому они принесут больше пользы, а с частью просто попрощаться.
«После хорошего расхламления обычно даже дышать становится легче», — признаётся ведущая, говоря, что несколько освобождённых полок дарят не меньше эмоций, чем масштабный ремонт.
Ранее зкс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Наталья Варвина поделилась со своими поклонниками порцией милоты, сняв на видео распаковку покупки из Китая для своей хвостатой любимицы.