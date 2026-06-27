Более 600 пар заключили брак в Нижегородской области в красивую дату 26.06.2026. Об этом в своём канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Он отметил, что это абсолютный рекорд свадебного сезона.
«Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных локациях: на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения. Молодые люди провели главный день своей жизни в знаковых пространствах, которые уже стали частью их общей истории. Уверен, для многих пар именно с этой церемонии родится новая семейная традиция — возвращаться в любимые места города уже в день годовщины. Поздравляю всех, кто сказал друг другу “да” в этот красивый день!» — написал глава региона.
Он напомнил, что областные власти сейчас всесторонне поддерживают семьи — как в рамках национального проекта «Семья», и через региональную инициативу по народосбережению — программу «Основа».