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Более 600 пар заключили брак в Нижегородской области в красивую дату 26.06.2026

Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных локациях.

Источник: Время

Более 600 пар заключили брак в Нижегородской области в красивую дату 26.06.2026. Об этом в своём канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он отметил, что это абсолютный рекорд свадебного сезона.

«Церемонии прошли не только в залах ЗАГСов, но и на выездных локациях: на верхней станции Кремлевского фуникулера и на колесе обозрения. Молодые люди провели главный день своей жизни в знаковых пространствах, которые уже стали частью их общей истории. Уверен, для многих пар именно с этой церемонии родится новая семейная традиция — возвращаться в любимые места города уже в день годовщины. Поздравляю всех, кто сказал друг другу “да” в этот красивый день!» — написал глава региона.

Он напомнил, что областные власти сейчас всесторонне поддерживают семьи — как в рамках национального проекта «Семья», и через региональную инициативу по народосбережению — программу «Основа».