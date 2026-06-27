Предприниматели Ставрополья получат господдержку на обустройство пляжей

Прием заявок на предоставление господдержки предпринимателям, создающим и развивающим пляжные зоны, продолжается в Ставропольском крае по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Конкурсные документы можно направить в министерство туризма и оздоровительных курортов региона до 4 июля, сообщили в краевом правительстве.
Субсидии предоставляются юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Средства предназначены для обустройства пляжей, приобретения оборудования для туристской деятельности, создания детских и спортивных зон отдыха, обустройства объектов общественного питания. Размер субсидии — до 60% стоимости проекта.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить документ, подтверждающий права на земельный участок, а также договор водопользования на водный объект, используемый в рекреационных целях. При этом заявитель должен иметь не менее 40% собственных средств на реализацию проекта. Больше сведений о конкурсе размещено на официальном сайте минтуризма края.
«Развитие пляжной инфраструктуры — одно из приоритетных и востребованных направлений туристической отрасли региона. С каждым годом в крае растет количество оборудованных пляжей. Этому способствует господдержка бизнеса, которая позволяет создавать современные, безопасные и комфортные места для семейного отдыха. В этом году на выделение субсидий в рамках нацпроекта из бюджетов двух уровней выделено 23,5 млн рублей. Предприниматели еще могут успеть подать заявки на получение господдержки и внести свой вклад в повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса Ставрополья», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.