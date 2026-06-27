Предприниматели Ставрополья получат господдержку на обустройство пляжей

«Развитие пляжной инфраструктуры — одно из приоритетных и востребованных направлений туристической отрасли региона. С каждым годом в крае растет количество оборудованных пляжей. Этому способствует господдержка бизнеса, которая позволяет создавать современные, безопасные и комфортные места для семейного отдыха. В этом году на выделение субсидий в рамках нацпроекта из бюджетов двух уровней выделено 23,5 млн рублей. Предприниматели еще могут успеть подать заявки на получение господдержки и внести свой вклад в повышение привлекательности туристско-рекреационного комплекса Ставрополья», — отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.