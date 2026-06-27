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В музее «Самбекские высоты», куда попал БПЛА, планировали фестиваль

Фестиваль и мастер-классы планировались в музее под Ростовом, куда попал БПЛА.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июн — РИА Новости. Фестиваль, акция и мастер-классы планировались на территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, куда в субботу попал беспилотник, следует из афиши мероприятий, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

В субботу губернатор области Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки. По предварительной информации, есть пострадавшие.

«Музей “Самбекские высоты” афиша мероприятий. 27 июня, суббота. В течение дня фестиваль “Крылья славы”, посвященный дню рождения Петлякова, акция “Высота победы”, мастер-классы от творческой лаборатории музея», — сказано в афише.

Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» был создан в 2020 году по инициативе ветеранских и общественных организаций. Его территория занимает почти 14 гектаров.

Ведущим сооружением является Мемориал славы. Помимо него на территории комплекса располагаются музей с экспозицией о Великой Отечественной войне, постоянная выставка техники времен войны, а также храм.

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