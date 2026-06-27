В городе Зеленодольске Республики Татарстан отремонтируют поликлинику № 3

Масштабные работы по обновлению поликлинического подразделения № 3 ведутся в Зеленодольске Республики Татарстан в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Здание, введенное в эксплуатацию более 30 лет назад, проходит комплексную реконструкцию, сообщили в аппарате Совета Зеленодольского муниципального района.
Ремонтные работы стартовали в марте этого года. В настоящее время на завершающей стадии находятся замена инженерных систем, электромонтажные и слаботочные работы, монтаж интернет-телефонии, а также внутренняя разводка коммуникаций в кабинетах. Специалисты заменили старые деревянные двери на современные алюминиевые, обновили систему вентиляции и установили оконные блоки. Особое внимание уделено обустройству подвесных потолков.
Среди технических нововведений — установка дополнительной системы видеонаблюдения. Параллельно ведутся отделочные работы: штукатуры подготавливают стены под покраску, электромонтеры укладывают проводку в защитные короба.
«Безусловно, ремонт крайне востребован, поскольку последний раз косметическое обновление помещений проводилось около десяти лет назад. Ранее существовали серьезные проблемы с вытяжной системой, что создавало дискомфорт как для пациентов во время ожидания приема, так и для врачебного персонала. Сегодня все наши пожелания учитываются и находят своё воплощение в ходе проводимых работ», — отметила заведующая поликлиникой № 3 Диляра Волхонская.
До конца июня планируется завершить ремонтные работы в одном из крыльев здания, после чего медицинский персонал вернется в свои кабинеты. После этого ремонтные бригады приступят к обновлению помещений со стороны травматологического отделения. В июле начнется ремонт фасадной части здания. Полное завершение всех этапов реконструкции запланировано на конец августа этого года.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.