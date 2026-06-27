В городе Зеленодольске Республики Татарстан отремонтируют поликлинику № 3

«Безусловно, ремонт крайне востребован, поскольку последний раз косметическое обновление помещений проводилось около десяти лет назад. Ранее существовали серьезные проблемы с вытяжной системой, что создавало дискомфорт как для пациентов во время ожидания приема, так и для врачебного персонала. Сегодня все наши пожелания учитываются и находят своё воплощение в ходе проводимых работ», — отметила заведующая поликлиникой № 3 Диляра Волхонская.