Народный фронт привлек молодежь к социальной работе в Херсонской области

В День молодежи в пресс-службе движения также рассказали о поддержке инициатив молодых россиян, обратившихся на Прямую линию. Так, Народный фронт поддержал идею Александра Дроздова из Санкт-Петербурга, который разработал программу «Равный старт: образование и занятость людей с инвалидностью». Проект призван расширить перечень доступных профессий и повысить информированность работодателей.