В городе Заводоуковске Тюменской области пройдет гастрономический фестиваль

Гостей ждут костюмированное шествие, мастер-классы по росписи пряников, дегустации, ярмарка ремесел и выступления артистов. В этом году фестиваль впервые пройдет под эгидой «Русского кода» — с акцентом на национальные традиции и историческую память. К юбилею готовят сюрприз: новый пряничный арт-объект, который создадут при поддержке петербургского фестиваля и Гильдии мастеров. Его внешний вид станет известен на открытии.