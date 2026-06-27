В городе Заводоуковске Тюменской области пройдет гастрономический фестиваль

Пятый историко-гастрономический фестиваль «Колмаковский пряник» состоится 27 июня в Центральном парке Заводоуковска Тюменской области. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте культуры.
Гостей ждут костюмированное шествие, мастер-классы по росписи пряников, дегустации, ярмарка ремесел и выступления артистов. В этом году фестиваль впервые пройдет под эгидой «Русского кода» — с акцентом на национальные традиции и историческую память. К юбилею готовят сюрприз: новый пряничный арт-объект, который создадут при поддержке петербургского фестиваля и Гильдии мастеров. Его внешний вид станет известен на открытии.
Особое событие — презентация книги «Колмаковский пряник. От Заимки до наших дней». Это исследование истории купеческой семьи и пряничного промысла на основе архивных документов и редких фотографий. В программе также дефиле в стилизованных русских костюмах и реконструкция старинных пряничных обрядов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.