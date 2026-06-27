Белгидромет повысил уровень опасности до красного из-за жары +39 в Беларуси

В Беларуси температуры воздуха повысятся до +39 градусов, пишет БелТА.
Так, Белгидромет на ближайшие два дня объявил красный уровень опасности по всей республике.
В воскресенье, 28 июня, в Беларуси будет малооблачно. Небольшие дожди и грозы возможны только по востоку республики. В ночные часы будет от +14 до +20 градусов, а днем воздух прогреется от +28 по северо-востоку до +38 в западных районах.
Еще жарче будет в понедельник, 29 июня, почти по всей Беларуси воздух раскалиться до значений от +35 до +39 градусов, и только местами будет от +30 до +34 градусов.
Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.
Между тем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.