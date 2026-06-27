Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белгидромет повысил уровень опасности до красного из-за жары +39 в Беларуси

Белорус вынес предупреждение из-за «красной» жары +39 в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси температуры воздуха повысятся до +39 градусов, пишет БелТА.

Так, Белгидромет на ближайшие два дня объявил красный уровень опасности по всей республике.

В воскресенье, 28 июня, в Беларуси будет малооблачно. Небольшие дожди и грозы возможны только по востоку республики. В ночные часы будет от +14 до +20 градусов, а днем воздух прогреется от +28 по северо-востоку до +38 в западных районах.

Еще жарче будет в понедельник, 29 июня, почти по всей Беларуси воздух раскалиться до значений от +35 до +39 градусов, и только местами будет от +30 до +34 градусов.

Напомним, экстремальная жара из Европы с 26 июня накрывает и Беларусь: чего ждать от температурных рекордов.

Между тем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше