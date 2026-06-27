Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после удара БПЛА по «Самбекским высотам»

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой на музей в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на музейный комплекс «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщили в соцсетях следственного комитета.

По данным следствия, 27 июня днем вооруженные формирования Украины с помощью БПЛА прицельно нанесли удар по музейному комплексу, где находились посетители.

В результате атаки есть пострадавшие, их число уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

— В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше