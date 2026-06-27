В Кирове 5 июля пройдет летний фестиваль спорта и молодежи

Масштабный летний фестиваль молодежи и спорта «Будь ближе» состоится 5 июля на стадионе «Родина» в Кирове в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». На одной площадке соберутся любители активного отдыха, спортсмены и семьи с детьми, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
«Фестиваль продолжает добрые летние традиции региона, объединяя ежегодный фитнес-фестиваль и праздник завода “Лепсе”. Девизом мероприятия в текущем году выбрана фраза “Будь ближе”, которая символизирует стремление горожан быть ближе к спорту, здоровому образу жизни, а также к семье, друзьям и единомышленникам. Зеленая площадка стадиона станет пространством для взаимодействия разных поколений кировчан», — рассказали организаторы мероприятия.
Для гостей фестиваля подготовили массовую зарядку, открытый Кубок города по функциональному многоборью «Титаны» и открытые тренировки от ведущих фитнес-клубов. На площадке пройдут футбольные турниры среди воспитанников спортивных школ и женских команд, а также конкурсы по баскетболу. Особое внимание будет уделено популяризации комплекса ГТО, для чего будет организована специальная демозона сдачи нормативов.
В рамках фестиваля также будут работать интерактивные и развлекательные зоны. Участники смогут принять участие в спортивных активностях от завода «Лепсе», включая лазертаг, настольный теннис и перетягивание каната. Для самых маленьких посетителей предусмотрена детская территория с анимацией, а для заботы о здоровье — специальная зона от профильных медицинских центров. Одним из самых зрелищных событий станет массовый фитнес-флешмоб.
Вход на мероприятие свободный, но требует предварительной регистрации. Участие во всех спортивных и развлекательных активностях предоставляется гостям бесплатно. Подробная программа мероприятия и условия регистрации размещены на официальном сайте проекта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.