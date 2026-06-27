В Кирове 5 июля пройдет летний фестиваль спорта и молодежи

В рамках фестиваля также будут работать интерактивные и развлекательные зоны. Участники смогут принять участие в спортивных активностях от завода «Лепсе», включая лазертаг, настольный теннис и перетягивание каната. Для самых маленьких посетителей предусмотрена детская территория с анимацией, а для заботы о здоровье — специальная зона от профильных медицинских центров. Одним из самых зрелищных событий станет массовый фитнес-флешмоб.