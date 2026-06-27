Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кирове 5 июля пройдет летний фестиваль спорта и молодежи

Для гостей подготовили массовую зарядку, открытые тренировки от ведущих фитнес-клубов, футбольные турниры и другие мероприятия.

Источник: Национальные проекты России

Масштабный летний фестиваль молодежи и спорта «Будь ближе» состоится 5 июля на стадионе «Родина» в Кирове в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». На одной площадке соберутся любители активного отдыха, спортсмены и семьи с детьми, сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

«Фестиваль продолжает добрые летние традиции региона, объединяя ежегодный фитнес-фестиваль и праздник завода “Лепсе”. Девизом мероприятия в текущем году выбрана фраза “Будь ближе”, которая символизирует стремление горожан быть ближе к спорту, здоровому образу жизни, а также к семье, друзьям и единомышленникам. Зеленая площадка стадиона станет пространством для взаимодействия разных поколений кировчан», — рассказали организаторы мероприятия.

Для гостей фестиваля подготовили массовую зарядку, открытый Кубок города по функциональному многоборью «Титаны» и открытые тренировки от ведущих фитнес-клубов. На площадке пройдут футбольные турниры среди воспитанников спортивных школ и женских команд, а также конкурсы по баскетболу. Особое внимание будет уделено популяризации комплекса ГТО, для чего будет организована специальная демозона сдачи нормативов.

В рамках фестиваля также будут работать интерактивные и развлекательные зоны. Участники смогут принять участие в спортивных активностях от завода «Лепсе», включая лазертаг, настольный теннис и перетягивание каната. Для самых маленьких посетителей предусмотрена детская территория с анимацией, а для заботы о здоровье — специальная зона от профильных медицинских центров. Одним из самых зрелищных событий станет массовый фитнес-флешмоб.

Вход на мероприятие свободный, но требует предварительной регистрации. Участие во всех спортивных и развлекательных активностях предоставляется гостям бесплатно. Подробная программа мероприятия и условия регистрации размещены на официальном сайте проекта.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.