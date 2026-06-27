В Волгограде внесли изменения в правила приемной кампании

Подавать документы волгоградские абитуриенты будут лично в вузе или в его филиале. Дистанционно будущие студенты могут отправить свои документы по Почте России или через портал «Госуслуги». А вот оформление заявок через электронные системы конкретных учебных заведений теперь запрещено.