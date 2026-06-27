Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде внесли изменения в правила приемной кампании

С 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузах. Что изменилось в.

С 20 июня в России стартовала приемная кампания в вузах. Что изменилось в правилах подачи документов и системе зачисления, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Подача документов.

Подавать документы волгоградские абитуриенты будут лично в вузе или в его филиале. Дистанционно будущие студенты могут отправить свои документы по Почте России или через портал «Госуслуги». А вот оформление заявок через электронные системы конкретных учебных заведений теперь запрещено.

Платные места.

В этом году в стране возьмут под контроль количество платных мест в университетах. Министерство науки и высшего образования России устанавливает лимиты по программам бакалавриата и специалитета. Зачисление на платное обучение пройдет одновременно для обучающихся очной, очно-заочной и заочной форм.

Целевое обучение.

Весьма ощутимые изменения коснутся и волгоградских «целевиков». С 2026 года целевая квота закрепляется за конкретным заказчиком. Также в документах необходимо прописать не только конкретное количество выделяемых мест, но также форму обучения и выбранную образовательную программу.

«День тишины».

В день публикации приказов о зачислении абитуриенты уже не смогут отозвать свое согласие на зачисление, а также отказаться от поступления или внести коррективы в поданное заявление.

Выпускники колледжей.

Волгоградцы, закончившие колледжи, смогут поступить в вуз по внутренним вступительным экзаменам только на те направления, которые соответствуют их профилю в ссузе. При смене специальности студентам придется сдавать ЕГЭ.

Фото Павла Мирошкина.