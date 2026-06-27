Молодые красноярцы признались в любви к своему городу (видео)

«Наша молодёжь выбирает жить в Красноярске! И я выбираю Красноярск, потому что здесь яркая и влюблённая в свой город молодёжь. Наше будущее — это вы, ребята! С праздником!» — написал мэр в своем канале в мессенджере «Макс».