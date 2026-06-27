Молодые красноярцы признались в любви к своему городу (видео)

В преддверии Дня молодежи мэрия провела уличный опрос и спросила у молодых красноярцев, почему они выбирают жить в краевой столице. Видео сегодня, 27 июня, появилось в соцсетях городской администрации.
Молодежь призналась, что любит Красноярск за его природу, возможности для учебы, работы и самореализации. Многие также отметили, что здесь находятся их семьи, друзья и близкие люди.
К участникам опроса присоединился и глава города Сергей Верещагин:
«Наша молодёжь выбирает жить в Красноярске! И я выбираю Красноярск, потому что здесь яркая и влюблённая в свой город молодёжь. Наше будущее — это вы, ребята! С праздником!» — написал мэр в своем канале в мессенджере «Макс».
Напомним, что основные праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи, сегодня проходят на острове Татышев. Для гостей подготовили концерты, интерактивные площадки и другие развлечения.
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