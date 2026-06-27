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Три легендарных парусника открыли для посещения в Калининграде

«Мир», «Крузенштерн» и «Седов» пришвартованы в морском рыбном порту.

Три легендарных парусника открыли для посещения в Калининграде. «Мир», «Крузенштерн» и «Седов» пришвартованы в морском рыбном порту. В субботу, 27 июня, там начался фестиваль «Открытое море».

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru организаторы мероприятия, на открытии традиционно прозвучала рында. После все три судна включили тифоны. На 13:30 субботы территорию порта посетили 3100 человек. За выходные на фестивале ожидают принять порядка 15 тысяч.

«В первую очередь, мы показываем морское величие нашей страны, в том числе на Балтике. Вторая, не менее значимая цель нашего мероприятия, — профориентация. Для того, чтобы молодое поколение, прикоснувшись к этой красоте, к морской жизни, захотело в будущем с морем свою жизнь связать», — сказал руководитель фестиваля Александр Алымов.

Организаторы отмечают, что в настоящее время доступно небольшое количество слотов для регистрации на фестиваль. Для участия необходимо заполнить форму на сайте по ссылке.

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