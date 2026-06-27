Три легендарных парусника открыли для посещения в Калининграде

«В первую очередь, мы показываем морское величие нашей страны, в том числе на Балтике. Вторая, не менее значимая цель нашего мероприятия, — профориентация. Для того, чтобы молодое поколение, прикоснувшись к этой красоте, к морской жизни, захотело в будущем с морем свою жизнь связать», — сказал руководитель фестиваля Александр Алымов.