В России начали включать археологическую периодику в модели ИИ

ТЮМЕНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Российские ученые запустили пилотные проекты по обогащению больших языковых моделей ИИ данными отечественной археологической периодики. Это позволит улучшить работу с большими объемами накопленных результатов эмпирических исследований, сообщил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров в кулуарах Пятого национального форума преподавателей истории.
«Сейчас мы начали первые пилотные проекты, связанные с введением российской археологической периодики, всего ее объема, в искусственный интеллект. Это требуется, чтобы [пользователь мог] получать достоверные ответы на корректно поставленные вопросы. Ответы на основании верифицированных научных академических данных», — сказал собеседник агентства.
По его словам, историки и археологи имеют дело с огромными массивами эмпирических данных, в которых очень трудно ориентироваться. Искусственный интеллект поможет им, став, в первую очередь, навигатором. Этот проект поддерживается Министерством науки РФ.
«Но есть и другие направления. Это систематизация и обработка визуальных материалов, самих изображений артефактов, которых также огромное множество. Это и использование нейросетей при разведке для обработки космоснимков, данных дистанционного зондирования. Очень широкие перспективы, работа уже началась», — добавил собеседник агентства.
Пятый национальный форум преподавателей истории проходит 26−27 июня в Тюмени. Ключевой темой мероприятия стало влияние искусственного интеллекта на учебный процесс.