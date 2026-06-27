В России начали включать археологическую периодику в модели ИИ

«Но есть и другие направления. Это систематизация и обработка визуальных материалов, самих изображений артефактов, которых также огромное множество. Это и использование нейросетей при разведке для обработки космоснимков, данных дистанционного зондирования. Очень широкие перспективы, работа уже началась», — добавил собеседник агентства.