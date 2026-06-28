В Ялтинском заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты

Экологические тропы и туристские маршруты в Ялтинском горно-лесном заповеднике планируют закрыть со вторника, 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
На всей территории полуострова действует особый противопожарный режим. Поэтому в заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты. При этом в ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили, что 30 июня — это предварительная дата.
«Для посещения будут доступны только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования “Ялта — Бахчисарай”», — говорится в сообщении.
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