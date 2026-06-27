В Италии обнаружили древнеримский город с театром и форумом

Город обнаружили на территории археологического объекта Фиоккалья. Он расположен рядом с Аппиевой дорогой — одной из самых известных римских трасс, включённой в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Находку сделали с воздуха: исследователи использовали беспилотники для изучения территории.