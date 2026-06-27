Белорусам грозит уголовная ответственность за ребенка или собаку в машине в жару

В ведомстве напомнили, что водитель, оставивший ребенка до 7 лет одного в машине, нарушает ПДД. За это предусмотрен штраф до 4 базовых величин (до 180 белорусских рублей в июне 2026 года). А, если ребенок окажется в опасном для жизни состоянии, а взрослый не окажет помощь или не сообщит о необходимости помощи, то может наступить уголовная ответственность (ст. 159 Уголовного кодекса Беларуси).