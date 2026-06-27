Белорусам грозит уголовная ответственность за ребенка или собаку в машине в жару

В Беларуси водителю грозит уголовная ответственность за оставленных в машине ребенка или домашнего питомца, сказали в УВД Миноблисполкома.
В ведомстве обратили внимание на то, что летом салон авто быстро нагревается и становится парником. А без работающего двигателя кондиционер не охлаждает салон, да и открытые окна не решают проблему.
— Особенно рискуют дети и животные, — обратили внимание правоохранители.
В УВД подчеркнули, что ребенок может получить перегрев в 3 — 5 раз быстрее, чем взрослый человек. А у собаки, например, тепловой удар в машине на жаре наступит уже через 5 — 10 минут.
В ведомстве напомнили, что водитель, оставивший ребенка до 7 лет одного в машине, нарушает ПДД. За это предусмотрен штраф до 4 базовых величин (до 180 белорусских рублей в июне 2026 года). А, если ребенок окажется в опасном для жизни состоянии, а взрослый не окажет помощь или не сообщит о необходимости помощи, то может наступить уголовная ответственность (ст. 159 Уголовного кодекса Беларуси).
Если вы увидели запертого в машине ребенка или животное позвоните 102 или 112.
К слову, Белгидромет повысил уровень опасности до красного из-за жары +39 в Беларуси.
Между тем эпидемиологи сказали, в какое время дня белорусам нельзя есть в жару. К слову, с ягодами и фруктами стоит быть осторожными. А еще белорусские эпидемиологи рассказали, сколько и как правильно пить в жару.