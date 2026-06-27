В Волгограде собирают металлический «скелет» колеса обозрения

— Для монтажа радиальных элементов в первую очередь специалисты устанавливают временные спицы — они выполняют функцию «скелета». Сейчас смонтированы две такие спицы. Далее подрядчик крепит к ним сам радиальный элемент, после чего центральный вал и деталь окружности соединяют при помощи вантов, выполненных из стали и покрытых защитной полимерной оболочкой, — рассказали о технологическом процессе в пресс-службе парка. — Только одну радиальную деталь будут удерживать до 4 таких вант, каждая длиной 48 метров. По завершении монтажа всей окружности временные спицы будут демонтированы.