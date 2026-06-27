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В Москве 18 июля появятся еще три участка выделенных полос

В трех округах Москвы с 18 июля начнут работать новые выделенные полосы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Новые выделенные полосы начнут работать в трех округах Москвы с 18 июля, по ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Сразу в трех округах столицы с 18 июля начнут работать новые выделенные полосы. По ним будут проходить семь городских маршрутов автобусов, на которых горожане совершают свыше 21,5 тысячи поездок в рабочие дни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одна выделенная полоса будет организована на участке протяженностью 0,2 километра на улице Вострухина в районе пересечения с Рязанским проспектом: автобусы будут проезжать его в два раза быстрее.

«Вторая выделенная полоса длиной 0,6 километра появится на улице Гоголя в районе пересечения с Панфиловским проспектом в Зеленограде. Автобусы будут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что еще одна выделенная полоса протяженностью 0,8 километра появится на улице Поляны, в районе пересечения с аллеей Витте. Автобусы будут проезжать этот участок в два раза быстрее.

«В результате время в пути в часы пик сократится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси. Кроме того, выделенные полосы снижают риск дорожно-транспортных происшествий приблизительно на 25%», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.