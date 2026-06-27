В Москве 18 июля появятся еще три участка выделенных полос

«В результате время в пути в часы пик сократится более чем в два раза, быстрее станет и движение такси. Кроме того, выделенные полосы снижают риск дорожно-транспортных происшествий приблизительно на 25%», — подчеркнул заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении.