На Дону число пострадавших от удара дрона по музею увеличилось до 12 человек

По мнению главы Таганрога Светланы Камбуловой, то, что произошло 27 июня на «Самбекских высотах», является бесчеловечным поступком. «Мы живем в неспокойное время, и в такие моменты особенно важно сохранять спокойствие, помогать друг другу и действовать сообща. Единство и взаимная поддержка помогают переживать трудные события», — написала госпожа Камбулова в своем канале в МАХ и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.