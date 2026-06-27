Слюсарь: 12 человек пострадали из-за атаки ВСУ на «Самбекские высоты»

Это не первая атака украинских войск на российские музеи в этом месяце. В ночь на 10 июня беспилотник ВСУ ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате произошел пожар, которому присвоили четвертый ранг. Как сообщил директор музея Михаил Смородкин, внутри здания «выгорело все практически дотла». Из пожара удалось спасти 10 фрагментов копии исторического полотна Франца Рубо.