В Стерлитамаке благоустроят еще 2 общественных пространства

Так, благоустройство аллеи по проспекту Ленина стартовало в прошлом году, тогда там установили новые малые архитектурные формы, обновили освещение. В этом году здесь проводят замену брусчатки. Помимо этого, на аллее появится еще один игровой комплекс, лавочки и урны.