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В Стерлитамаке благоустроят еще 2 общественных пространства

Работы пройдут на проспекте Ленина и пешеходной зоне по ул. Комсомольской.

Еще две общественных территории обустроят в городе Стерлитамаке Республики Башкортостан. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.

Так, благоустройство аллеи по проспекту Ленина стартовало в прошлом году, тогда там установили новые малые архитектурные формы, обновили освещение. В этом году здесь проводят замену брусчатки. Помимо этого, на аллее появится еще один игровой комплекс, лавочки и урны.

На пешеходной зоне по ул. Комсомольской от парка им. С. М. Кирова до русского драматического театра в ближайшее время начнут обустройство основания для укладки брусчатки. Также по проекту подрядчик установит новое освещение и систему видеонаблюдения, проведет озеленение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.