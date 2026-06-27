В Ростовской области 27 июня запретили продажу алкоголя в магазинах

27 июня в Ростовской области ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение действует в течение всего дня и установлено областным законом. Это сделано для обеспечения безопасности на выпускных мероприятиях и защиты здоровья молодежи. Об этом напомнили в администрации Ростова.