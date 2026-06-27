В Ростовской области 27 июня запретили продажу алкоголя в магазинах

27 июня в Ростовской области ввели полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничение действует в течение всего дня и установлено областным законом. Это сделано для обеспечения безопасности на выпускных мероприятиях и защиты здоровья молодежи. Об этом напомнили в администрации Ростова.
Запрет не распространяется на кафе, бары и рестораны. Там алкоголь можно купить для употребления на месте. Также ограничения не касаются магазинов беспошлинной торговли. Для всех остальных торговых точек продажа спиртного под запретом.
— Нарушение установленного запрета влечет за собой административную ответственность и штрафные санкции, — сказано в сообщении.
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