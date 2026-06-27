В гимназии Алькеевского района Татарстана откроют агротехкласс

Современный агротехнологический класс появится в гимназии села Базарные Матаки Алькеевского района Республики Татарстан. Образовательную площадку обустроят по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в исполкоме Алькеевского муниципального района.
Агротехкласс откроется на базе Базарно-Матакской гимназии имени «Наби Даули». Инвестором выступит агрохолдинг «Красный Восток Агро». В агротехническом классе будут готовить учащихся 7 и 10 классов по направлению «Агроинженерия». Для занятий предусмотрено 2 кабинета для изучения особенностей почвы и анализа биоразнообразия.
Отметим, что в прошлом году агротехклассы открыли в 20 школах Татарстана. Их оборудовали по направлениям: генетика и селекция, эффективное животноводство, современные биотехнологии, птицеводство, агроинженерия и цветоводство.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.