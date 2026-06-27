Коварный рикошет оставляет без очков молодёжку «Ротора»

— Получили необязательный гол с рикошета. В конце первого тайма перехватили инициативу, должны были забивать и выигрывать, но опять наша беда — не можем забить. Много над этим работаем: имеем хорошие подходы, но есть проблемы с завершением атак. Наверное, надо больше работать: не три момента создавать или четыре, а десять, тогда, может быть, забьём.