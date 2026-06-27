Водитель фуры из Твери принял грудь на дорожку перед выездом из Волжского

Мужчина признался — он доставлял в Волжский груз для сетевого магазина. А, разгрузившись, решил выпить спиртного на дорожку перед возвращением домой. Он надеялся, что полицейские его не остановят, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.