Красногорский колледж в Подмосковье отремонтируют к 1 сентября

«Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование — ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Вместе с тем наша задача — поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства: многие мастера с удовольствием приходят к студентам, рассказывают о профессии. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.