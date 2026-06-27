Красногорский колледж в Подмосковье отремонтируют к 1 сентября

Ремонт главного корпуса Красногорского колледжа Московской области завершат к 1 сентября, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Образовательное учреждение входит в топ-5 области по численности студентов и является одним из самых крупных многопрофильных колледжей Подмосковья. В его структуре — головная площадка в Красногорске (2 корпуса), а также 5 филиалов в Звенигороде, Истре, Шаховской, Рузе и Волоколамске. Всего там обучается 3,5 тыс. человек. По федеральному проекту «Профессионалитет» колледж работает в нескольких кластерах. В Красногорске — металлургия, СМИ и коммуникационные технологии, машиностроение, включая авиастроение.
«Это обновленное здание мы откроем уже 1 сентября. Установим здесь современное оборудование — ребята должны учиться на том, на чем будут работать. Вместе с тем наша задача — поддерживать преподавателей, привлекать наставников с производства: многие мастера с удовольствием приходят к студентам, рассказывают о профессии. Конкурс в колледжах сегодня большой, сюда идут поступать в том числе и круглые отличники. Поэтому важно предоставить ребятам максимум возможностей», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.
Красногорский филиал размещается в двух зданиях. Сейчас завершается капремонт учебного корпуса 1971 года постройки, рассчитанного на 716 мест. Строительная готовность объекта составляет около 70%.
«В рамках капитального ремонта Красногорского колледжа на улице Речной мы полностью заменили кровлю и вентилируемый фасад, обновили инженерные коммуникации, сделали небольшую перепланировку. Сейчас завершаем чистовую отделку, монтаж дверей, сантехники, электрики, благоустройство территории. На объекте трудятся 50 человек», — рассказал представитель подрядной организации Алексей Проничев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.