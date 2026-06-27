Более 740 тыс. жителей Кубани выбрали объекты благоустройства

«В этом году за обновление парков и скверов проголосовали больше 740 тысяч жителей края. Самыми активными стали Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Динской и Новопокровский районы. Реализуем программу по поручению Президента России в ходе нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Так, за восемь лет мы уже привели в порядок свыше 1,5 тысячи парков и скверов. В этом году обновим еще более 120 общественных территорий. Благодарен всем, кто проголосовал, вместе мы делаем наш край еще комфортнее», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.