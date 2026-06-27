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Более 740 тыс. жителей Кубани выбрали объекты благоустройства

В этом году в регионе обновляют 124 территории.

Участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году приняли более 740 тыс. жителей Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

«В этом году за обновление парков и скверов проголосовали больше 740 тысяч жителей края. Самыми активными стали Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Динской и Новопокровский районы. Реализуем программу по поручению Президента России в ходе нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Так, за восемь лет мы уже привели в порядок свыше 1,5 тысячи парков и скверов. В этом году обновим еще более 120 общественных территорий. Благодарен всем, кто проголосовал, вместе мы делаем наш край еще комфортнее», — отметил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В числе проектов, которые будут реализованы по итогам голосования в 2027 году, благоустройство участка вблизи Карасунского пруда № 4 в Краснодаре, общественной территории на пересечении улиц Ленина и Горького в Темрюке, зеленой зоны по улице Каспарова между улицами Маркова и Новороссийской в Армавире, аллеи Воинам-колхозникам, павшим за Родину в Усть-Лабинске.

Отметим, важную роль в проведении голосования сыграли волонтеры, они консультировали жителей во время массовых мероприятий, в общественных местах и через цифровые каналы, включая мессенджер «Макс». Всего помощь оказывали 9,4 тыс. волонтеров. Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по числу активистов.

В 2026 году в городах и районах Кубани обновляют 124 территории — парки, скверы и набережные, площади, участки улиц.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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