Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининском районе открыли терапевтическое отделение после ремонта

На Кубани отремонтируют 15 отделений больниц до конца 2026 года.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отделение терапии в больнице Калининского района привели в порядок. В здании заменили сети, сделали внутреннюю отделку и перепланировку помещений, что сделало пребывание пациентов и медиков более комфортным.

«В обновленном отделении медицинскую помощь будут получать более 40 тысяч жителей муниципалитета», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ремонт стал возможен благодаря государственной программе «Развитие здравоохранения». Планируется, что до конца 2026 года аналогичные работы проведут еще в 15 отделениях в разных районах Кубани.